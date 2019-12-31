Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Самолёт, следовавший по маршруту Москва — Пермь, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга. Как сообщает информационный портал Е1, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия.

В «Кольцово» уточнили, что приземлился самолёт SU1200 компании «Аэрофлот».

Как сообщало ИА REGNUM, также сегодня, 31 декабря, в Екатеринбурге совершил аварийную посадку Airbus А-320. Он вылетели утром из Новосибирска в Москву. По данному факту проводится доследственная проверка.

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