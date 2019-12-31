Уфа, , 10:49 — REGNUM Коммунальные и жилищные службы Уфы работают в усиленном режиме. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с ухудшением погоды 31 декабря очищать улицы от снега выехали 284 единицы техники и 287 сотрудников коммунальных служб города, которые чистят центральные улицы города и отдаленные территории столицы Башкирии.

На главных магистралях Уфы при расчистке улиц колонны спецтехники движутся вереницей. Кроме этого, магистрали обрабатывают противогололедными материалами.

Отмечается, что к уборке дворовых территорий привлекли 801 дворника и 158 единиц спецтехники.

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