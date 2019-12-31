Кызыл, , 10:45 — REGNUM 29 декабря произошёл пожар в частном доме в столице Тувы Кызыле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании к ним поступил около десяти часов вечера.

Прибывшие к месту десять пожарных установили, что очаг располагался на крыше дома. Из задымлённого дома спасатели вытащили двух человек — маломобильного мужчину 58 лет и пятилетней девочки. Огонь был оперативно ликвидирован.

«Для выяснения причины пожара выезжали дознаватели государственного пожарного надзора. Предварительная причина пожара — короткое замыкание ветхой электропроводки на крыше дома», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день погибли два ребёнка при пожаре в частном доме в Иркутской области. Родители уехали провожать гостей, оставив трёх детей одних. После начавшегося пожара из дома сумела самостоятельно эвакуироваться одна девочка пяти лет.

Читайте также: СКР возбудил дело по факту гибели двух детей при пожаре в Иркутской области