Анкара, , 10:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали восемь человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 31 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке подозреваемых прошла в провинции Измир, ранее прокуратура региона выдала ордера на их арест. Отмечается, что семеро арестованных являются гражданами Сирии, еще один имеет немецкое и ливанское гражданство.

Турция ведет активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начиная с 2013 года. На территории страны в результате терактов указанной группировки погибли 315 человек.