Воронеж, , 10:40 — REGNUM Контрафактная табачная продукция общей стоимостью более миллиона рублей уничтожена в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В общей сложности на территории специализированного полигона сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Воронежу сожгли 112 коробок «левого» табака.

Вся уничтоженная продукция сотрудниками полиции была обнаружена и изъята на складе в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Акцизы на пачках оказались поддельными, хранилась продукция с нарушениями. Вредное воздействие на организм от таких сигарет увеличивается в разы, отметили в ГУ МВД.

Сигареты предназначались для сбыта в розничных торговых точках, составляет более одного миллиона рублей. Изначальная вся продукция являлась вещественным доказательством по уголовному делу, по которому на данный момент уже вынесен обвинительный приговор.