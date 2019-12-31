Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области вынесен приговор 52-летнему местному жителю, который признан виновным в убийстве и грабеже. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Жертвой стал 71-летний житель одного из сёл Чердаклинского района, с которым осуждённый познакомился накануне происшествия и распивал спиртные напитки. Следствием и судом установлено, что утром 10 июня 2019 года осуждённый пришел в гости к потерпевшему, между ними возникла ссора.

«В ходе ссоры гость взял во дворе дома топор и нанес им несколько ударов потерпевшему в область головы», — говорят в ведомстве.

Полученные ранения оказались смертельными. В ходе допросов фигурант уголовного дела пояснил, что освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, бродяжничал по сёлам, злоупотреблял спиртным.

Мужчина признан виновным в убийстве, краже, грабеже, нарушении неприкосновенности жилища. Суд признал его виновным, назначив 15 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства в студенческом общежитии. Следствие полагает, что вечером 29 декабря 2019 года 22-летний парень в ходе ссоры со своим соседом по общежитию нанёс ему два удара ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.

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