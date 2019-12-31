Уфа, , 10:39 — REGNUM Более 60 человек эвакуировали из детского сада в Уфе. Об этом 31 декабря сообщает Ufacitynews.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По информации здания, сигнал тревоги из детского сада по улице Ферина поступил на пульт вневедомственной охраны примерно в 10 часов утра 31 декабря. По тревоге на место происшествия был поднят экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что сотрудники детского сада нажали тревожную кнопку после обнаружения в дошкольном заведении спортивной сумки, которая была кем-то оставлена без присмотра.

Сообщается, что сотрудники Росгвардии оперативно эвакуировали из детского сада свыше 60 человек, большинство которых составляют дети.

На место ЧП приехала следственно-оперативная группа полиции. Отмечается, что специалисты обследовали сумку и установили, что она пуста и опасности не представляет.

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