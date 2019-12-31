Устюжна, Вологодская область, , 10:32 — REGNUM В Вологодской области катание детей на коньках на неокрепшем льду реки Ворожа едва не закончилось трагедией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России, о произошедшем сотрудникам Госавтоинспекции в городе Устюжна сообщил местный житель.

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Прибывшие на место стражи порядка увидели в сумерках силуэты катающихся людей и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь. Оказалось, что под одним из них проломился лед. Полицейские тут же бросились на подмогу. Один из них вытащил провалившегося в полынью подростка из воды, другой завернул мальчика в свой бушлат и усадил в служебный автомобиль.

«Сотрудники ДПС срочно доставили его в медицинское учреждение. Благодаря самоотверженности и мужеству, проявленными полицейскими, жизнь человека была спасена», — добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная история, произошедшая в Калужской области, закончилась печально. На озере в Куйбышевском районе во время подлёдного лова погибли двое местных жителей. Пришедший им на помощь сотрудник МЧС также утонул.

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