Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Под Екатеринбургом в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Как сообщает информационный портал Е1, ДТП случилось утром на выезде из города в сторону Челябинска.

В результате дорожной аварии погиб водитель машины, а ещё четверо пассажиров получили травмы. Их доставили в городскую больницу Екатеринбурга № 36.

В свердловском управлении ГИБДД подтвердили факт дорожной аварии. По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Как сообщало ИА REGNUM, также утром в Екатеринбурге произошло аналогичное ДТП с бензовозом. Водитель машины не справился с управлением и снёс дорожное ограждение на улице Серафимы Дерябиной.

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