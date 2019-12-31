Донецк, , 10:21 — REGNUM За минувшие стуки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны украинских силовиков, сообщили 31 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В зоне обстрела вооружённых формирований Украины оказался Донецкий аэропорт. Применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ обстреляли три населённых пункта на территории ДНР из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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