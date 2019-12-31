Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха и склада по производству и хранению немаркированной алкогольной продукции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.

По словам Валерия Горелых, за последнее время это одно из крупнейших подпольных предприятий (подпольный цех располагался на улице Черняховского, а склады — на улицах Механизаторов и Новгородцевой), которые ликвидировали сотрудники полиции.

Спецоперация проводилась оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) свердловского полицейского главка при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

«При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков. Но далеко уехать и тем самым избежать ответственности им не удалось», — сообщил Валерий Горелых.

По его словам, для изготовления суррогатной продукции злоумышленники могли использовать ветеринарную жидкость и воду из системы отопления.

«Как выяснилось, речь идет о жидкости, применяемой для профилактики инфекционных болезней животных. Полицейские обнаружили ее среди прочих атрибутов подпольного бизнеса. Кроме того, еще одним «сюрпризом» стало то, откуда жулики брали воду для производства бодяги. Как выяснилось, злоумышленники, вероятно, действовали по принципу, зачем тратить лишние ресурсы для доставки качественной H2О, когда в помещении имеются трубы отопления. Там ведь тоже что-то булькает. Данную жижу и брали в дело, судя по фотографиям с места происшествия», — пояснил Валерий Горелых.

Он пояснил, что изъятая «палёнка» предназначалась для реализации в увеселительных заведениях Екатеринбурга. На данный момент весь контрафакт отправлен на экспертизу и по её итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Свердловской области силовики накрыли подпольный цех по производству алкоголя в селе Малобрусянское. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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