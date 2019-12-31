Екатеринбург, 31 декабря 2019, 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха и склада по производству и хранению немаркированной алкогольной продукции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.
По словам Валерия Горелых, за последнее время это одно из крупнейших подпольных предприятий (подпольный цех располагался на улице Черняховского, а склады — на улицах Механизаторов и Новгородцевой), которые ликвидировали сотрудники полиции.
Спецоперация проводилась оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) свердловского полицейского главка при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.
По его словам, для изготовления суррогатной продукции злоумышленники могли использовать ветеринарную жидкость и воду из системы отопления.
Он пояснил, что изъятая «палёнка» предназначалась для реализации в увеселительных заведениях Екатеринбурга. На данный момент весь контрафакт отправлен на экспертизу и по её итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Свердловской области силовики накрыли подпольный цех по производству алкоголя в селе Малобрусянское. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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