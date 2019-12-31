Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM В Екатеринбурге началась проверка по факту аварийной посадки самолёта Новосибирск — Москва. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Самолёт «Airbus А-320» сел в аэропорту «Кольцово» в 10:45. Причиной стала техническая неисправность.

Всего в самолёте находились 109 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщало ИА REGNUM, произошли проблемы с одним из двигателей. Посадка прошла штатно, Пострадавших нет.

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