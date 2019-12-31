Самара, , 09:47 — REGNUM Около ста человек эвакуировали из торгового центра Самары из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЧП произошло вечером 30 декабря в торговом центре «Парк Хаус». В одном из помещений центра сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что причиной срабатывания сигнализации явилась пригоревшая пища в бильярдном клубе.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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