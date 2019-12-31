Банда-Ачех, Индонезия, , 09:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в городе Сабанг индонезийской провинции Ачех, сообщает информационный портал Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили о землетрясении, которое произошло в провинции Ачех 30 декабря в 23:59 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море, в 97 км к северо-западу от города Сабанг на глубине 125 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.