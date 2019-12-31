Шаньси, Китай, , 09:40 — REGNUM В Китае в результате обрушения строящегося туннеля в провинции Шаньси погибли четыре человека, сообщили в китайской службе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Общая протяженность тоннеля составляет 980 метром, участок обрушился на 600-м метре.

Под завалами оказались шесть рабочих, гибель четверых из них уже зафиксировали. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась строящаяся станция метро. В общей сложности 500 кв. метров дороги на улице Льюцуо ушло под землю. Два автомобиля оказались под завалами. Людям удалось успешно покинуть транспорт, людей под завалами не оказалось.

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