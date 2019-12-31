Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM Жители некоторых населённых пунктов Республики Алтай, в том числе части Горно-Алтайска, на некоторое время остались без электричества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь».

Причиной отключения стали действия неизвестных лиц, расстрелявших 30 декабря изоляторы высоковольтной линии из оружия. Инцидент произошёл в районе села Чепош Чемальского района.

Энергетики в тот же день восстановили энергоснабжение по резервной схеме.

«Аварийно-восстановительные бригады службы высоковольтных линий продолжают оперативную ликвидацию происшествия на месте. Нормальная схема энергоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», — отметили в компании.

Отмечается также, что на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит установить виновных лиц, которые будут привлечены к ответственности.

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