Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов. Смертельная авария произошла утром 29 декабря на улице Садовая-Кудринская в центре Москвы.

Футболист на своём автомобиле вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной. От полученных травм игрок скончался на месте. Также в результате ДТП травмы получили два человека.

На кадрах видео с места ДТП, которое появилось в сети, видно как чёрный BMW Погорелова врезался по касательной в такси, а затем столкнулся с другим легковым автомобилем.

Напомним, уроженец Омска Кирилл Погорелов в 16 лет попал в московский «Спартак». В этой команде он дебютировал в профессиональном мини-футболе. Вскоре он перешёл в «Норильский никель». Спортсмен является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в элитном дивизионе (273). В 2008 году Погорелов в составе сборной России стал победителем первого Чемпионата Европы среди молодёжных команд.