Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону в администрации Северного кладбища прошли обыски. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники в силовых и властных структурах.

Подробности спецоперации неизвестны. Не исключено, что поводом для обысков послужили коррупционные преступления должностных лиц. Также известно, что ранее горожане пожаловались на бюрократические проволочки после открытия Ростовского кладбища.

ИА REGNUM напоминает, что Северное кладбище для новых захоронений закрыто. Летом 2019 года в посёлке Большие Салы было открыто новое кладбище — «Ростовское», рассчитанное на 29 тыс. могил.

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