Уфа, , 09:12 — REGNUM Водитель на автомобиле Ford С-Max насмерть сбил пешехода на трассе Аксёново-Аксаково-Белебей в Башкирии. Об этом 31 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла примерно в час ночи 31 декабря в Белебеевском районе на 33 км автодороги Аксёново-Аксаково-Белебей.

Автомобиль «Ford С-Max», за рулем которого сидел 33-летний мужчина сбил 34-летнюю местную жительницу. В результате ДТП пешеход погибла на месте аварии, отметил он.

Отмечается, что светоотражающих элементов на одежде женщины обнаружено не было. В настоящее следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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