Одесса, Украина, 31 декабря 2019, 09:14 — REGNUM В Одессе задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в ограблении ювелирного салона, сообщила 30 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, подозреваемый действовал вместе с сообщником.
Парню объявили о подозрении по статье «разбой», личность сообщника устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском городе Новоград-Волынский неизвестные похитили из местного краеведческого музея коллекцию монет времён Киевской Руси и российской Империи, а также орудия труда древнего человека.
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