Одесса, Украина, , 09:14 — REGNUM В Одессе задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в ограблении ювелирного салона, сообщила 30 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый действовал вместе с сообщником.

«Один из них остался снаружи, а другой зашёл в помещение, распылил работнице в лицо газовый баллончик, разбил витрину и похитил драгоценностей на сумму более полумиллиона гривен (более $21 тыс — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Парню объявили о подозрении по статье «разбой», личность сообщника устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском городе Новоград-Волынский неизвестные похитили из местного краеведческого музея коллекцию монет времён Киевской Руси и российской Империи, а также орудия труда древнего человека.

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