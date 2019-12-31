Киншаса, , 09:12 — REGNUM В результате нападения повстанцев в Демократической Республике Конго (ДР Конго) погибли по меньшей мере 23 человека, об этом 30 декабря сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел в районе Бени на востоке страны. Ответственными за нападения стали местные повстанцы, которые также действуют на территории соседней Уганды.

По данным журналистов, боевики напали на одно из местных поселений, расположенного в 16 км от административного центра провинции, города Ойчи.

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