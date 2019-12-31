Ханты-Мансийск, , 09:00 — REGNUM Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация после столкновения автобуса с грузовым тралом в Югре. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона, передаёт 31 декабря RT.

Эти люди доставлены в травматологическую больницу в Сургуте. Один из них находится в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Для всех пациентов отмечена стабильность состояния и положительная динамика, уточнили врачи.

Ещё восемь пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря перевозивший вахтовиков автобус и грузовик столкнулись на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский. По последним данным, травмы получили 13 человек.

Читайте также: Прокуратура Югры начала проверку по факту аварии автобуса с вахтовиками