Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM Сейсмологическое явление зафиксировано востоке Камчатки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда землетрясения составила 5,5.

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Эпицентр находился в 136 км от районного центра Усть-Камчатск, а очаг сейсмической активности залегал на глубине 100 км.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что в населённых пунктах толчки не ощущались, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 декабря, у берегов Камчатки было зафиксировано сразу два сейсмособытия. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,8 было располагался в 186 км к юго-западу от районного центра Усть-Большерецк. Второе сейсмособытие магнитудой 4,3 возникло через полчаса на расстоянии 81 км к западу от посёлка Палана в Корякском округе.