Село Усть-Большерецк, Камчатский край, , 08:47 — REGNUM В восточной части Камчатки зафиксировали сейсмособытие магнитудой 5,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегания подземных толчков находился на глубине 100 км. Эпицентр события располагался в 136 км к юго-западу от районного центра Усть-Большерецк в районе мыса Козлова.

В региональном главке МЧС сообщили, что сейсмоактивность не привела к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 30 декабря у берегов Камчатки произошло два землетрясения.

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