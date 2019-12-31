Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM Следователи в Бурятии проверят деятельность руководство регионального Фонда капитального ремонта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, проверка организована после публикации в СМИ статьи об оставшихся без крыши многоквартирных домах.

Из-за привлечения к ремонтным работам несостоятельного подрядчика, ремонт в этих зданиях сильно затянулся.

«В результате этого, в зимний период при максимально низких сезонных температурах 15 многоквартирных домов, в которых ведется капитальный ремонт, остаются без крыши. Их жители мёрзнут. Создается реальная угроза для здоровья граждан и инфраструктуры жилых помещений», — отметили в СКР.

Следователи намерены провести опрос работников учреждения, изъять и изучить документацию, а также, в случае необходимости, провести строительные и технические исследования. Правовая оценка действиям или бездействию руководства Фонда будет дана по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцы домов обратились за помощью в городской совет депутатов в начале декабря. По их словам, крыша была снята для ремонта ещё в сентябре, после чего работы прекратились из-за финансовых проблем у подрядчика.

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