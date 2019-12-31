Анкара, , 08:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух женщин, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по задержанию обвиняемых была проведена турецкими спецслужбами на севере Ирака.

Курдским повстанцы имеют базы на севере Ирака для совершения нападений на позиции турецких военных.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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