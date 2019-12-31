Бени, Конго, , 08:31 — REGNUM Восемнадцать жителей неспокойного района восточной части Демократической Республики Конго, Бени, были убиты в результате новой атаки боевиков одной из местных группировок. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение местного чиновника.

«Вчера вечером (29 декабря) в Апетина-Сане произошло нападение», — заявил в интервью информационному агентству AFP член администрации Бени Донат Кибвана.

«(Они) убили 18 мирных жителей», — добавил он.

По информации журналистов издания, Апетина-Сане находится в 16 километрах к западу от Ойчи, административного центра региона Бени. Апетина-Сане наряду с Мбау и Эринджети — вершины в так называемом «Треугольнике смерти», наиболее пострадавшей от атак боевиков зоне.