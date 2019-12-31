Анкара, , 08:26 — REGNUM Пассажиры рейсового автобуса «Тбилиси — Стамбул», попавшего в аварию в Турции, которые являются грузинскими гражданами, отправились на родину. Об этом 30 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные МИД Грузии.

Как сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве, в Грузию возвращается 25 пострадавших в том ДТП. Еще одному сделали операцию в местной больнице. Его навестил представитель посольства.

«Пострадавшего гражданина в больнице Чанкира навестил сотрудник посольства Грузии в Турции. Дипломатическое представительство остается на постоянной связи как с соответствующими ведомствами Турции, так и с транспортной компанией, а также с членами семей граждан Грузии. Ведется расследование произошедшего», — рассказали в МИД Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря пассажирский автобус, на борту которого находились преимущественно жители Грузии, столкнулся с грузовиком на территории Турции возле города Чанкир. Один человек погиб, многие получили травмы различной степени тяжести.

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