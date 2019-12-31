Исламабад, , 08:19 — REGNUM В Пакистане произошло два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр первого землетрясения было зафиксировано в 53 км к востоку от города Гилгит, второе — в 74 км к востоку от Гилгита. По интенсивности подземные толчки оцениваются как «очень сильные».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре жертвами землетрясения в Азад Кашмире (контролируется Пакистаном) стали по меньшей мере 37 человек. Пострадало более 450 домов, а также 14-километровый участок дороги в Джатлане.

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