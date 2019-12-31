Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на умышленный поджог дома соседей по дачному участку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Санкции по инкриминируемой обвиняемой статье предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление произошло 5 сентября 2019 года. В тот день обвиняемая, у которой был конфликт с соседями по участку в садовом товариществе «Хрустальный», решила отомстить «обидчикам». Для этого она собрала легковоспламеняющиеся предметы и с их помощью осуществила поджог веранды дома соседей, после чего скрылась с места преступления.

Отметим, что материальный ущерб от поджога дома мог составить более 280 тыс. рублей, если бы злоумышленнице удалось осуществить затеянное. Однако огонь заметили проходившие мимо граждане и потушили веранду.