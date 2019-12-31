Уфа, , 08:16 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Уфе. Об этом 31 декабря сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по улице Собинова поступило на пульт спасателям рано утром 31 декабря.

По тревоге были подняты 20 огнеборцев на шести единицах техники. Приехав на место происшествия, пожарные зафиксировали открытое горение в здании 15×7 метров.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в течение получаса с момента поступления сообщения о нем.

Отмечается, что во время борьбы со стихией спасатели обнаружили тела двух погибших. Их личности сейчас устанавливаются.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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