Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге бензовоз снёс около 10 метров дорожного ограждения на улице Серафимы Дерябиной. Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло около 05:00 по местному времени.

По сведениям очевидцев, водитель бензовоза не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел на ограждение. На место происшествия прибыла патрульная машина полиции. По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, что 8 ноября в Екатеринбурге произошло аналогичное ДТП с бензовозом. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Как сообщало ИА REGNUM, также в начале ноября в Свердловской области водитель грузового автомобиля, перевозившего 20-метровую балку, не справился с управлением на Полевском тракте, в результате чего груз опрокинулся на дорогу. В итоге ДТП спровоцировало автомобильные пробки.

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