Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:25 — REGNUM В Каменске-Уральском завершены ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения после крупной коммунальной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Аварийно-восстановительные работы завершены в 07:30 по местному времени, производится заполнение системы теплоснабжения», — уточнили в управлении.

Напомним, что коммунальная авария произошла в Каменске-Уральском вечером 30 декабря. В 21:25 по местному времени поступил сигнал о прорыве магистрального трубопровода на улице Карла Маркса.

В результате коммунальной аварии порядка 1240 взрослых и 560 детей, проживающих в 20 многоквартирных и 12 частных домах, оставались без тепла.