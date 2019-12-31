Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 05:49 — REGNUM Новым сроком обернётся для 55-летнего жителя Приамурья его попытка ограбить магазин в посёлке Бурея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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Вооруженный ножом мужчина в маске, скрывающей лицо, ворвался в магазин, расположенный в посёлке Бурея и, угрожая ножом, заставил женщину-продавца отдать деньги, находящиеся в кассе. Забрав выручку, около 4 тыс. рублей, грабитель намеревался покинуть магазин, но в этот момент в него вошёл молодой человек, который, быстро разобравшись в ситуации и проявив смелость, скрутил злодея и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Как оказалось, вооруженное нападение на магазин устроил ранее судимый 55-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске мужчина, по мнению окружающих, совершил глупейшее преступление — он похитил в магазине плюшевого мишку.