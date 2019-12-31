Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Стрельба в церкви Техаса обошлась без массовых жертв благодаря тому, что в штате разрешено свободное ношение оружия. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Нападение продлилось всего 6 секунд благодаря храбрости прихожан, которые пытались спасти остальных молившихся», — содержится в сообщении президента США.

По его словам, право на ношения оружия помогло этим людям спасти много жизней.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами перестрелки в Техасе. Одним из убитых оказался злоумышленник. Стрелявшему по прихожанам мужчине, оказал сопротивление охранник церкви.

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