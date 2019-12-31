Петропавловск-Камчатский, , 04:28 — REGNUM Городской суд Петропавловска-Камчатского остановил работу пищеблока школы №26. Причиной послужили вопиющие нарушения санитарно-гигиенических требований и требований к питанию детей.

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Как сообщило ИА Кам 24, Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил вопиющие нарушения в школьной столовой и на пищеблоке, где готовили еду для детей. Треснувшие столы, которые невозможно нормально помыть, треснувшая посуда со сколами, грязь в помещении, где готовят еду. В цехе готовой продукции проверяющие нашли под рабочими столами скопления пыли и грязи, судя по всему, там вообще никогда не мыли. С потолка пищеблока осыпается краска и штукатурка.

Выяснилось также, что фактическое меню школьников не соответствует утвержденному. Например — в меню написано, что дети должны получить на обед щи мясные, шницель мясной, винегрет, картофель и хлеб Бородинский. На деле же на столах у детей проверяющие обнаружили пустые щи без мяса, квашеную капусту, шницель, макароны и хлеб.

Данная школа нарушает требования к питанию школьников и гигиене производственных помещений уже второй раз. Роспотребнадзор обратился в суд с иском о закрытии пищеблока. Суд иск удовлетворил — пищеблок закрыт на месяц. Директор школы заявила, что все нарушения будут устранены за время зимних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы, связанные с тем, что в школах Камчатки детей кормят опасными для их здоровья, просроченными продуктами и продуктами неизвестного происхождения случаются в регионе с пугающей регулярностью. В ходе проверок Роспотребнадзор неоднократно находил такие продукты в школьных столовых.