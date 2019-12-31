Владивосток, , 03:19 — REGNUM Падение воздушной гимнастки во Владивостокском цирке потрясло всех, кто это видел — подобное произошло здесь впервые.

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Елена Приходская выполняла в воздухе сложный цирковой номер «корд-де-парель», когда неожиданно для всех с высоты около 6 метров она сорвалась вниз и потеряла сознание. Оказалось, что артистка по неизвестной причине не закрепила себя страховкой, пишет Вести Приморье.

Инспектор манежа Владивостокского цирка Виктория Верветченко пояснила, что падение могло произойти только по вине самой гимнастки, которая, очевидно, допустила ошибку — не закрепила себя страховкой.

«Это именно человеческий фактор. Её прямая ошибка. Пока непонятно почему это произошло, может быть она после крутки потеряла ориентацию, потому что трюк был в крутке, может быть что-то неудачно произошло с рукой», — сказала инспектор.

После падения девушка была доставлена в больницу, где её состояние оценивают как тяжелое, заверив, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

Цирковой аппарат, на котором гимнастка выполняла трюк, был досмотрен до программы и после инцидента. Никаких дефектов специалисты не обнаружили. Тоже самое подтвердили и представители правоохранительных органов, которые провели свою проверку события.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке во время выступления с каната сорвалась воздушная гимнастка, которая упала с высоты порядка 6 метров и потеряла сознание.