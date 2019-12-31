Каменский район, Ростовская область, , 00:38 — REGNUM Трагедия в канун Нового года произошла в одной из воинских частей, расположенной в Ростовской области. В Каменском районе скончался солдат-срочник. По предварительным данным, ЧП случилось в ночь на 29 декабря.

По информации портала DonDay.ru, 19-летнего юношу не смогли разбудить утром. Медики констатировали смерть солдата. Обстоятельства гибели военнослужащего устанавливаются. Похоронят военнослужащего в его родном городе Гуково 31 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2019 года в ходе военных учений под Ростовом-на-Дону погиб сержант мотострелковой горной роты.

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