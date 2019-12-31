Ош, Киргизия, , 00:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели в Джалал-Абадской области Киргизии спецоперацию, в ходе которой арестовали местного жителя, продажей наркотических веществ. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба МВД республики.

27-летнего местного жителя поймали с поличным, когда он привез 51 брикет с 558 граммами гашиша на встречу с покупателями, в роли которых выступили сами милиционеры.

В ведомстве отмечают, что наркоторговец решил подстраховаться, а потому прибыл верхом на коне, но правоохранителям всё же удалось его задержать.