Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM Жителям Ростовской области, оставшимся без воды из-за крупной коммунальной аварии в посёлке Новосветловском Октябрьского района, дадут воду за несколько часов до наступления Нового года. О этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«Восстановить водовод планируется до середины 31 декабря, затем будет производиться наполнение системы водоснабжения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что без воды из-за аварии на водоводе остались почти 50 тыс. жителей Ростовской области. Водоснабжение обеспечивается 12 автоцистернами. К ликвидации порыва подключены две аварийно-восстановительные бригады в составе десяти человек и шести единиц спецтехники.

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