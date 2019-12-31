Сочи, Краснодарский край, , 00:03 — REGNUM Мужчина получил травму глаза при неосторожном запуске петарды в Сочи. Об этом 30 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

Инцидент произошёл в городе Сочи. При взрыве петарды пострадал 31-летний мужчина, он получил травму глаза.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом «контузия глаза».

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало ещё об одном инциденте с пиротехникой в Краснодарском крае. При взрыве петарды ребёнок получил травму руки.

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