Новосибирск, , 23:35 — REGNUM Неизвестный мужчина напал на сотрудников полиции в подъезде жилого дома в Новосибирске. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что в 21:35 по местному времени (17:35 мск) поступило обращение от жителей многоквартирного дома на улице Дачной в Заельцовском районе о посторонних людях в подъезде, которые вели себя подозрительно.

Двое полицейских прибыли на место вызова и вошли в подъезд, где на них накинулся неизвестный мужчина с ножом. Сотрудники полиции в ответ применили табельное оружие.

В результате инцидента нападавший и полицейские были госпитализированы в медучреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства и причины нападения устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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