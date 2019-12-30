Ростов-на-Дону, , 23:15 — REGNUM Почти 50 тыс. жителей Ростовской области остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время «водоснабжение обеспечивается 12 автоцистернами по заявкам жителей».

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла на магистральном водоводе в посёлке Новосветловском Октябрьского района утром 30 декабря. Утечку ликвидируют две аварийно-восстановительные бригады в составе десяти человек и шести единиц спецтехники.

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