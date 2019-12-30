Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Материалы с упоминанием Адольфа Гитлера и нацизма нашли у Графтона Томаса, подозреваемого в нападении на синагогу в штате Нью-Йорк (США), пишет 30 декабря The New York Times.

Также у Томаса нашли нож со следами крови. Подозреваемому в нападении на евреев предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой и религиозной ненависти.

Ему вменяются также попытка помешать религиозным обрядам и покушение на убийство. Всего Томас обвиняется по пяти эпозодам.

Напомним, нападение на прихожан синагоги в районе Монси произошло 28 декабря. Пять человек были ранены, причём один находится в тяжёлом состоянии.

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