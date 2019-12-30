София, , 22:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано сейсмологами на западе Болгарии. Об этом 30 декабря сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:01 по всемирному координированному времени (21:01 мск). Эпицентр землетрясения находился рядом с зимним горным курортом Боровец.

Самые близкорасположенные к эпицентру города Самоков с населением около 26 700 человек (находился в 16 км от эпицентра) и Благоевград с населением около 71 тыс. человек (находился в 42 км от эпицентра).

Столица Болгарии, город София, находился в 61 км от эпицентра. Очаг подземной стихии залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в Иране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1