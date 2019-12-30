Екатеринбург, , 22:36 — REGNUM В центре Екатеринбурге из-за аварии автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошёл рядом с перекрёстком ул. 8 марта — ул. Большакова. Водитель иномарки Hyundai Solaris перестраивался в другой ряд и наехал на ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

Никто не пострадал. За рулём сидел водитель 1984 года рождения со стажем 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Среднего Урала за 11 месяцев зарегистрировали более тысячи ДТП. В 395 случаях пострадали люди.

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