Богота, , 22:40 — REGNUM Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в центральной части Колумбии. Об этом 30 декабря сообщает газета El Tiempo.

Авиакатастрофа произошла около 09:10 по местному времени в центральном департаменте Сантандер возле аэропорта Палонегро. Легкомоторный самолёт авиакомпании Aerogalan направлялся по маршруту Букараманга — Чимитарра.

Сразу после взлёта самолёт по неизвестным пока причинам начал терять высоту и врезался в холм. Погибли три человека, находившихся на борту самолёта.

Правоохранительные органы начали расследование причин и обстоятельств крушения самолёта. Уточняется, что самолёт проходил плановый техосмотр, а у пилота была действующая лицензия на полёты.

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