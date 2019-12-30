Санкт-Петербург, , 22:34 — REGNUM Девочка 13-ти лет была госпитализирована после укуса змеи в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря сообщает портал 78. ru.

Инцидент произошёл вечером 29 декабря в зоомагазине. По предварительной информации, девочку за палец на руке укусил свиноносый уж. Пресмыкающееся не ядовито, но и у неядовитых змей на зубах часто скапливаются вредоносные бактерии.

Также врачи не исключают, что у ребёнка могла быть аллергия на вещества, содержащиеся в слюне змеи.

Через несколько часов девочка почувствовала себя плохо, ей вызвали бригаду скорой помощи. Школьница была госпитализирована в реанимацию в тяжёлом состоянии. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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