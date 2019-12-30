Мадрид, , 21:58 — REGNUM Не менее 14 человек в Испании получили ранения и травмы в результате взрыва пиротехники на колокольне церкви в провинции Сентельес, сообщает 30 декабря интернет-издание Osona.

По предварительной информации, большинство пострадавших доставлены в больницы в тяжёлом состоянии.

Причины происшествия пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года в Испании взрыв склада пиротехники привёл к гибели пяти человек.

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