Бухарест, , 21:42 — REGNUM Расследование по факту гибели пациентки на операционном столе одной из клиник Бухареста проводят власти Румынии. Об этом 30 декабря сообщает BBC.

Женщине 66-ти лет предстояла операция, связанная с удалением злокачественной опухоли поджелудочной железы. Во время операции хирурги использовали дезинфицирующее средство с высоким содержанием спирта, после чего хирургом был включён электроскальпель и произошло возгорание. Отмечается, что в инструкции к прибору категорически запрещалось использовать подобный метод дезинфекции.

В результате возгорания женщина получила ожоги второй степени 50% поверхности тела. Через неделю после происшествия женщина скончалась. Родственники погибшей заявили, что им в течение долгого времени никто из врачей не сообщал подробности произошедшего. Уточняется, что врачи использовали спиртовой дезинфектор из-за аллергии у пациентки на йод.

В настоящее время по факту ЧП начаты сразу три расследования, их проводят министерство здравоохранения, управление общественного здоровья, полиция и медицинская коллегия. Были собраны все показания причастных к инциденту, а также материальные улики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании в отношении врача в Костроме, подозреваемого в продаже больничных листов.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромского врача заподозрили в продаже больничных листов